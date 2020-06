Atalanta - Lazio, test antidoping per Radu dopo la partita - FOTO

Serata non felice per i biancocelesti sul campo dell'Atalanta. La sconfitta cocente, soprattutto per il modo in cui è arrivata (calo d'intensità fisica drastico nel secondo tempo, ndr), fa dedurre che gli uomini di Inzaghi non abbiano ancora i 90' nelle gambe. Nonostante questo, comunque si sono viste alcune buone prestazioni individuali.

Stefan Radu è tra questi, anche se poi è stato sostituito al 76'. Al termine della gara il difensore ha sostenuto il test antidoping. Nessuna preoccupazione, soltanto una formalità. Il tutto è stato segnalato dal dott. Ivo Pulcini tramite un post su Instagram.

