CLASSIFICA - Sorride solo la Juve: +4 sulla Lazio. Inter e Atalanta, bagarre terzo posto

La 27a giornata di Serie A sorride solo alla Juventus nell'ambito della corsa scudetto. Dopo aver battuto il Bologna, Sarri si gusta comodamente sul divano i rimpianti dell'Inter, rimontata nel finale dal Sassuolo (3-3), e la sconfitta della Lazio a Bergamo. Inzaghi perde terreno dopo il 3-2 subito con l'Atalanta e vede la Juventus scappare a più quattro punti in classifica. Stessi punti di differenza nella bagarre al terzo posto, con i nerazzurri di Conte a sole quattro lunghezze più dell'Atalanta, che invece mantiene una certa distanza per la Champions dalla Roma (+6). I giallorossi di Fonseca la spuntano in rimonta all'Olimpico con una doppietta di Dzeko ad affondare la Sampdoria (2-1). Che ora dovrà ben guardarsi le spalle per non essere risucchiata nella lotta retrocessione (più uno dal Lecce terzultimo).