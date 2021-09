Buon compleanno Luis Alberto, lo spagnolo ringrazia: "Circondato da amici e famiglia"

Luis Alberto ha compiuto 29 anni. La sera di lunedi sera, in attesa della mezzanotte, ha approfittato del giorno libero concesso da Sarri per festeggiare con amici, compagni di squadra e famiglia. Il centrocampista spagnolo è stato invaso di auguri e ha voluto ringraziare tutti postando la foto di gruppo accompagnandola con il messaggio: "Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno trovato il tempo per farmi gli auguri oggi. Inizio i miei 29 anni festeggiando circondato dalla mia famiglia e dai miei amici". Il regalo più bello è arrivato domenica con il successo nel derby che si spera possa essere la scintilla per la nuova Lazio di Sarri.