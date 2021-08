Calciomercato Lazio, i tifosi biancocelesti sui social dell'Eintracht: "#FreeKostic"

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo la cessione di Joaquin Correa, la Lazio sta lavorando per regalare a Maurizio Sarri il nuovo esterno sinistro. Il preferito è Filip Kostic con cui c'è un accordo da giorni. Intesa che invece manca con l'Eintracht Francoforte. Il calciatore vuole forzare la mano e ieri non si è presentato agli allenamenti facendo infuriare la dirigenza teutonica. I sostenitori della Lazio sognano l'arrivo del compagno di nazionale di Milinkovic Savic e sui social condividono gli scatti di Filip con l'emoticon del treno. Non è finita qui perché i biancocelesti hanno anche preso d'assalto i social dell'Eintracht lanciando un hashtag. Sotto i post del club è un pieno di #FreeKostic per forzare la mano e permettere al serbo di sbarcare a Formello. Una cosa già vista in altre operazioni come quella con il Santos per Felipe Anderson qualche anno fa. In quel caso la mossa social portò i suoi frutti e i laziali sperano di bissare il successo.