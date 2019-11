Europa League, Correa ci crede: "Tutto è possibile"

La Lazio crede ancora nella qualificazione. La vittoria sul Cluj ha rilanciato le ambizioni in Europa League dei biancocelesti che ora devono battere il Rennes e sperare che il Celtic faccia lo stesso in casa dei romeni. Difficile, ma non impossibile come hanno ripetuto Inzaghi e i suoi ragazzi al termine del match. I biancocelesti, intanto, devono fare il loro come ieri sera all'Olimpico. A decidere il match ci ha pensato con un'invenzione Joaquin Correa. El Tucu sta vivendo un momento molto positivo e ha già realizzato sette reti totali in stagione. Il numero undici vuole raggiungere presto la doppia cifra e continuare a trascinare i suoi compagni. Intanto carica l'ambiente e sui social ha condiviso l'esultanza di ieri insieme a Danilo Cataldi con un chiaro messaggio: "Tutto è possibile".

EUROPA LEAGUE, LAZIO ANCORA IN CORSA: SI QUALIFICA SE

RANKING UEFA PER CLUB, ECCO LA POSIZIONE DELLA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE