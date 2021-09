Europa League, nuovo sondaggio: “Chi andrà più avanti nella competizione?” – FOTO

Tra poco riprenderà anche l’Europa League con la fase a gironi, tra le squadre partecipanti ci saranno le italiane Lazio e Napoli. La prima nel gruppo E la seconda nel gruppo C. La Lazio guidata da Sarri inaugurerà la competizione sfidando il Galatasary in Turchia, il 16 settembre. Entrambe le squadre dovranno affrontare due gironi impegnativi che richiederanno un dispendio energetico notevole tenendo conto anche degli impegni in campionato. La Uefa Europa League ha deciso di lanciare in merito un sondaggio sulla propria pagina Instagram, sollecitando i tifosi e gli appassionati di calcio a fare un pronostico: “Chi avrà più successo in questa stagione?”. Protagonisti del duello solo i due rappresentanti delle squadre, Maurizio Sarri per la Lazio e Luciano Spalletti per il Napoli.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, il Sarrismo si propaga e il cambiamento è in atto: i dati

Milan-Lazio, Sarri si esalta quando vede rossonero: il bilancio del Comandante