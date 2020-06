Inter, i tifosi della Lazio pungono de Vrij: "Meglio questa comfort zone?”

LAZIO SOCIAL - "Anche se qui sono felicissimo e mi sento a casa, a volte bisogna uscire dalla propria comfort zone per poter raggiungere gli obiettivi desiderati". Chissà se col senno del poi, Stefan de Vrij riscriverebbe questo post datato 20 febbraio 2018. Il messaggio con cui l'olandese annunciava il mancato rinnovo con la Lazio continua a rivelarsi un clamoroso autogol per il centrale. Negli ultimi due anni, il centrale ha incassato eliminazioni in Coppa Italia, Champions ed Europa League. L'ultima ieri sera per mano del Napoli che contenderà così il trofeo alla Juventus. La scelta di non proseguire la sua avventura sulle rive del Tevere, ma soprattutto l'atteggiamento dell'ultimo anno non sono andati giù ai sostenitori laziali. Il popolo biancoceleste ha subissato di fischi il giocatore lo scorso febbraio durante la gara con l'Inter che ha segnato il ritorno di Stefan da avversario all'Olimpico. Da beniamino a traditore, l'ambiente non lo ha perdonato e anzi continua a pungerlo e stuzzicarlo usando le sue stesse parole. Sui social, in particolare, ogni post di de Vrij viene preso d'assalto dai sostenitori biancocelesti che lo pungono. Anche ieri, dopo il triplice fischio, sono tanti i messaggi di sfottò sotto la foto caricata un paio di giorni fa. "Spiace", "Meglio questa comfort zone?", "Ma non ti fanno male le braccia con tutti i trofei alzati negli ultimi due anni?" e "Vado all'Inter per vincere" sono solo alcuni dei messaggi più frequenti nei commenti. Una rivincita che la gente della Lazio aspettava dal 20 maggio 2018 e dalla sfida con l'Inter che tutti vogliono dimenticare. I due trofei in bacheca, l'arrivo di Acerbi e la lotta per il titolo con la Juventus hanno aiutato a non rimpiangere le prestazioni di de Vrij che in poco più di due anni si è trasformato da beniamino a nemico numero uno.

