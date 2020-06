Lazio, da Immobile ad Acerbi: il punto sui rinnovi biancocelesti

È stata sicuramente una settimana importante in casa Lazio, dal punto di vista dei rinnovi contrattuali di alcuni giocatori. Uno su tutti, Luis Alberto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, lo spagnolo sarebbe vicino a firmare il prolungamento contrattuale che lo legherebbe fino al 2025 con i biancocelesti: poco meno di 3 milioni di parte fissa, facilmente raggiungibili e superabili con i bonus. Uno stipendio da top, che sembrerebbe spettare anche a Ciro Immobile. Nonostante le sirene provenienti da Napoli, l’attaccante sembrerebbe destinato di fatto a rimanere a vita alla Lazio. Pronto per lui a fine stagione un contratto di 4 milioni di euro all’anno, anch’esso con scadenza 2025.

GLI ALTRI - Discorsi di rinnovo avviati anche per Acerbi. Il contratto del Leone, (così come quello di Immobile) scade nel 2023. Per lui si parlerebbe di un adeguamento contrattuale che lo porterebbe a guadagnare tra i 2,5 e i 3 milioni netti a stagione fino al 2025. Definiti i nuovi contratti di Parolo, Lulic e Radu, ci si concentrerà anche su quelli di Patric, in scadenza 2022, Strakosha e Luiz Felipe: lo spagnolo si è di fatto guadagnato la conferma, il portiere albanese sarebbe molto vicino a sposare i colori biancocelesti per altri 3 anni, e lo stesso vorrebbe l’ex salernitana. I discorsi con il centrale brasiliano si erano impantanati, ma sembrano essere stati ripresi negli ultimi giorni: 2 milioni la richiesta di fronte agli 800mila percepiti. 1,5 milioni il probabile compromesso. C’è fiducia anche per il rinnovo dell’ormai pilastro difensivo di Inzaghi.

