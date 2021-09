Kosovo, Muriqi esulta: "Lottiamo fino all'ultimo". E i tifosi della Lazio...

Vedat Muriqi, in piena zona Caicedo, ha regalato il pareggio al suo Kosovo contro la Grecia. La pausa per le nazionali ha fatto bene al numero 94 della Lazio che ha trovato il gol in entrambi i match regalando quattro punti alla sua selezione. Il centravanti ha esultato sui social condividendo le immagini dei festeggiamenti dopo il suo gol accompagnati dalla frase: "Lottiamo fino all'ultima partita, fino all'ultimo fischio finale". Tante le reazione tra cui anche quelle dei tifosi della Lazio che hanno incoraggiato il loro Pirata. "Segna anche con la Lazio", "Doppietta a Milano?" e "Ti vogliamo così anche con noi" i commenti più frequenti sotto il post dell'attaccante. Ora tocca all'ex Fenerbahce dimostrare con l'aquila sul petto cosa è in grado di fare. I sostenitori biancocelesti non vedono l'ora.