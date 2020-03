La Lazio ricorda sui social il derby del "Te fidi?" di Nainggolan - VIDEO

LAZIO SOCIAL - Ricordate le frasi del Ninja che dava per certo con il suo "fidate" il passaggio del turno della Roma? E ricordate poi invece i gol di Milinkovic e Immobile e l'esultanza di Inzaghi? Era il derby del primo marzo 2017, si giocava esattamente tre anni fa e dava alla Lazio la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia. Tutto era cominciato con Nainggolan profeta: "Te fidi, ora noi abbiamo due partite con la Lazio, le vinciamo tutte e due!". Cit. Non è andata proprio così, il silenzio, l'umiltà e non la strafottenza di Inzaghi e di tutta la squadra hanno parlato per tutti, facendo tacere chi parla a vanvera. Oggi, il club biancoceleste ricorda sui social quel giorno, quella notte da urlo: "Un'indimenticabile vittoria nel derby!".

Classifica Serie A, la Lazio batte il Bologna e torna prima vent'anni dopo

Lazio, Luis Alberto è un incanto: l'evoluzione di un centrocampista totale

Torna alla home page