Lazio, 32 anni dallo storico gol di Fiorini: il ricordo del club - VIDEO

Trentadue anni, da quel gol. Pochi secondi, per passare dal baratro della Serie C alla resurrezione, alla grandezza eterna. In quei pochi secondi, in quei due tocchi - uno per liberarsi e uno per calciare in spaccata - c'è un popolo intero che negli anni a venire ha potuto esultare come mai aveva fatto prima. C'è un prima e un dopo quel gol di Giuliano Fiorini per la Lazio. Il bomber modenese le ha donato nuova vita, e quindi oggi non poteva mancare anche il ricordo della società biancoceleste per quella rete immortale: "Al minuto 82, il boato dell'Olimpico: eternamente grazie, Giuliano!". Di seguito, ecco il video che la Lazio ha postato sui profili ufficiali social.

LAZIO, VISITE MEDICHE PER ARMINI

CALCIOMERCATO LAZIO, JONY SEMPRE PIU' VICINO

TORNA ALLA HOMEPAGE