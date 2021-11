Lazio, 81 candeline per Maurizio Manzini: gli auguri della società – FOTO

Giornata speciale in casa Lazio, oggi è il compleanno di Maurizio Manzini. 81 candeline per lo storico team manager della società biancoceleste. La sua professionalità è a servizio della Lazio da più di trent’anni, ormai rappresenta un’istituzione per la società, i calciatori, lo staff e anche per i tifosi. E dopo gli auguri social della figlia sono arrivati anche quelli della Lazio, che ha condiviso un post tramite i canali social ufficiali.

Lo storico Team Manager Manzini compie oggi 8️⃣1️⃣ anni!



Buon compleanno Maurizio pic.twitter.com/Jpn32iFxDz — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2021

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Europa League, non solo la Lazio: tutte le partite in programma oggi

Lazio, Immobile è a Mosca: per l'impiego si decide in extremis