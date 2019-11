Lazio, Acerbi: "Dobbiamo mettercela tutta fino all'ultimo secondo" - FOTO

La speranza è l'ultima a morire. E' questa la linea di pensiero di tutta la Lazio che, dopo la vittoria di ieri, non vuole smettere di credere nella qualificazione alla fase finale di Europa League. E' vero: non tutto dipende dai biancocelesti, che però hanno il dovere di continuare a crederci. Anche Francesco Acerbi è di questo avviso: sul suo profilo Instagram ha scritto: "Non è ancora finita, dobbiamo mettercela tutta fino all'ultimo secondo". Parole che fanno seguito a quelle di Correa.

