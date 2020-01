Lazio, Acerbi: "Due anni con voi, in una storia lunga 120 anni. Fiero di farne parte".

Una festa che non è passata indifferente, quella di ieri sera nel cuore di Roma. Quella della Lazio, che ha festeggiato i suoi 120 anni storia in Piazza della Libertà. Gli auguri ai colori biancocelesti sono arrivati da tutti: cariche istituzionali, tifosi vip, società di calcio ed ex addetti ai lavori. E puntualmente, attraverso i social, appaiono anche quelli di Francesco Acerbi, il leone di questa Lazio: "Due anni con voi, in una storia lunga 120 anni. Fiero di farne parte. Auguri Lazio":

