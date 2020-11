Lazio, Acerbi evidenzia la caratteristica principale della squadra: "Carattere" - FT

Questa Lazio ha "carattere". A dirlo è Acerbi su Instagram, ma a pensarlo sono tutti quelli che hanno visto la partita di oggi contro la Juventus. I biancocelesti non si sono lasciati abbattere dallo svantaggio e hanno cercato di costruire manovre offensive in ogni modo. Il difensore è riuscito a trasmettere ai suoi compagni forza e carattere. La Lazio soffre, ma non molla e graffia grazie alla Pantera, ma anche alla forza del Leone.