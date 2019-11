Lazio, Acerbi invade la foto di Immobile: "Se farai altri 100 gol..." - FOTO

I riconoscimenti per Ciro Immobile non finiscono mai. Oggi, sul prato verde dell'Olimpico, il bomber ha ricevuto una doppia premiazione. Una è arrivata da parte della società per i 100 gol in biancoceleste, l'altra dalla Serie A per essere stato il MVP di ottobre. Insomma, a bordo campo tante foto prima della gara con il Lecce. Tra uno scatto e l'altro, però, si è insinuato un intruso: Francesco Acerbi. Anche lui ha voluto partecipare al momento dedicato a Immobile, lanciandosi in ginocchio vicino al numero 17. Senza maglietta, rigorosamente. Il difensore biancoceleste ha però fatto un fioretto sul proprio profilo social: "Ti prometto che quando farai altri 100 gol non verrò a disturbarti più in foto e mi metterò la maglietta!". Mettere dentro altri 100 palloni non sarà facile. Ma se Immobile dovesse riuscirci, Acerbi dovrà mantenere il controllo...

