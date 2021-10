Lazio, Acerbi rinnova i complimenti a Immobile: “Sei nella storia Ciruzzo” - FT

"Mi congratulo con Ciro per il suo record ma deve fare tanti gol per noi. Ha voglia di fare altri gol, è un giocatore straordinario, un ragazzo umile, gli auguro di fare altri 150 gol con la Lazio e di portarci il più in alto possibile”. Aveva parlato così Francesco Acerbi subito dopo Atalanta-Lazio. Il difensore biancoceleste si era complimentato con il suo amico e compagno Immobile per l'importante traguardo raggiunto con l'aquila sul petto. Non sono mai abbastanza gli elogi per il numero 17 diventato il miglior marcatore della storia della Lazio. Ace ha rinnovato i complimenti a Ciro con una bella storia su Instagram e il commento: "Sei nella storia Ciruzzo".