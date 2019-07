Lazio, Acerbi scherza con Cataldi: "La mia nuova ragazza!" - FOTO

Ad Auronzo tra allenamenti e risate. La Lazio continua a prepararsi al nuovo campionato nel segno del gruppo e dell’unità di intenti. Tra i più ironici e pronti allo scherzo c’è proprio Acerbi, il leone è sempre più leader e trascinatore. Non solo in campo, anche fuori dal rettangolo verde. Su Instagram si è immortalato in compagnia di Cataldi, entrambi sorridenti. La didascalia è tutta un programma: “Ho trovato la fidanzata!”. Insomma, tra le Dolomiti il gruppo si sta fortificando. Un feeling importante é nato tra Acerbi e Cataldi. Per quanto riguarda il campo, ovviamente. E i due hanno tutta la voglia di dimostrarlo.

