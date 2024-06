Lazio, addio Kamada e i tifosi non ci stanno: le reazioni social

CALCIOMERCATO LAZIO - Daichi Kamada ha deciso di non esercitare l'opzione triennale presente nel suo contratto. Il 30 giugno sarà libero di firmare altrove, anche se di fatto non è più un calciatore della Lazio dal 31 maggio. Il nipponico è pronto ad accasarsi al Crystal Palace. Una scelta che ha scatenato il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani che ha spiegato nel dettaglio la situazione. Le reazioni dei tifosi non sono mancate e i social del calciatore sono stati presi d'assalto. Tra quelli riportabili ci sono quelli che dicono "Sarri aveva ragione su di te quando non ti faceva giocare", "Hai giocato sei partite e alzi la cresta", "Due passaggi azzeccati e ora fai il prezioso?". In molti si sentono delusi, mentre ad altri non fa né caldo né freddo parlando di amore mai sbocciato con l'ex Eintracht. Chi è più rabbioso, invece, definisce Kamada un mercenario interessato solo al denaro. Una cosa è certa: il suo addio, oltre a fare rumore, potrebbe rimettere in discussione tutto anche per quello che riguarda Tudor.

Pubblicato ieri alle 23.55