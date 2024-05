Calciomercato Lazio| Kamada ha scelto: ecco la nuova squadra di Daichi

CALCIOMERCATO LAZIO - Daichi Kamada non proseguirà la sua avventura con la Lazio. Il giapponese, dopo settimane di trattative e intese più volte sfiorate, ha deciso di non esercitare il rinnovo automatico con la società biancoceleste. Il centrocampista nipponico non continuerà la sua esperienza nella Capitale e anche Fabiani ha chiuso le porte a possibili ripensamenti. Il futuro di Kamada sembra delineato: Daichi ha scelto il Crystal Palace. Vi avevamo parlato della ricca offerta recapitata dal club inglese nei giorni scorsi e ora sembra arrivato il momento degli accordi. Ne è sicuro anche Fabrizio Romano che ha scritto: "Il Crystal Palace sta per firmare un accordo con Daichi Kamada come agente libero! Dopo che la trattativa per il nuovo accordo con la Lazio è fallita a causa della clausola rescissoria, Kamada è sul punto di approdare al Crystal Palas . Oliver Glasner lo ha chiamato dopo aver lavorato insieme all'Eintracht". Il futuro del calciatore quindi sembra essere in Premier, ma fino all'annuncio ufficiale, visti i precedenti, tutto può succedere.

🚨 Crystal Palace are closing in on deal to sign Daichi Kamada as free agent, here we go soon!



After new deal talks collapsed with Lazio due to release clause, Kamada is on the verge of joining #CPFC.



Oliver Glasner called him after they worked together at Eintracht. 🇯🇵 pic.twitter.com/YknWovKELk