Calciomercato Lazio | Kamada ha deciso: niente rinnovo, sarà addio

AGGIORNAMENTO ORE 00:30 - Sembrava tutto fatto, il rinnovo invece è sfumato. Kamada al passo d'addio, non ha esercitato l'opzione per il prolungamento. In poche parole: il giapponese non sarà più un calciatore della Lazio. Scaduta la clausola sull'accordo trovato l'estate scorsa, entro il 30 maggio l'ex Eintracht avrebbe dovuto dare una risposta alla società biancoceleste scegliendo se salutare a parametro zero oppure rimanere sottoscrivendo un nuovo contratto per altri 3 anni (2+1). Così non è stato, tra ripensamenti (la controproposta della firma per una sola stagione, che avrebbe fatto decadere i vantaggi legati al Decreto Crescita) e una distanza complicata da colmare sulla cifra per una nuova clausola rescissoria. L'intesa non è stata trovata, la conseguenza è uno scenario ormai scontato: Kamada saluterà dopo meno di dodici mesi a Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Daichi Kamada rimane alla Lazio? Il rebus continua a fare rumore visto che la scadenza della clausola per il rinnovo automatico si avvicina. Le parti sembravano veramente vicine alla conferma per un rinnovo per altri due anni più uno. L'annuncio però non arriva e con il girare delle lancette la preoccupazione divampa. Rumors di mercato parlano di un intoppo dovuto all'ipotetica clausola rescissoria da inserire nell'accordo. La Lazio, sempre un po' restia a queste ipotesi, sarebbe stata disposta a inserirla per una cifra vicina ai 20 milioni. La volontà dell'entourage del calciatore, invece, è di inserire una clausola molto bassa (tra i 6 e i 7 milioni) e in più attiva già a partire da questa estate. Potrebbe essere questo l'ostacolo che ha rimesso tutto in discussione in una situazione che fino a poche ore fa sembrava molto più serena e in fase di definizione. Le parti sono ancora al lavoro per cercare un'intesa definitiva con la forbice che resta ampia e il tempo che continua a scorrere.

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato della Lazio ha di fatto già messo a segno il primo colpo con Loum Tchaouna della Salernitana. In questo momento l'attenzione è tutta sul discorso legato a Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese può esercitare fino alla mezzanotte di stasera 30 maggio una clausola che estenderebbe il suo accordo con il club biancoceleste di altri due anni più opzione. Come abbiamo riportato nei giorni scorsi la società, pur credendo molto nel calciatore e rendendosi disponibile per dei bonus, non ha intenzione di sottoscrivere un nuovo contratto che farebbe perdere gli effetti del decreto crescita, eliminato dal Governo lo scorso 31 dicembre.

VOLONTÀ DI KAMADA - L'entourage di Kamada sembrava aver capito la necessità del club, garantendo di voler esercitare l'opzione per il prolungamento e tranquillizzando la Lazio sulla prosecuzione della sua avventura nella Capitale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però la clausola non sarebbe stata ancora esercitata, perché in realtà la volontà di Kamada sarebbe quella di rimanere in biancoceleste, ma di nuovo con un contratto annuale più opzione a suo vantaggio. La Lazio, dal canto suo ribadisce l'indisponibilità alla sottoscrizione di un nuovo contratto e rimane in attesa della pec di conferma da parte degli agenti del giapponese. Lo stallo non è ancora risolto, nonostante l'ottimismo respirato nei giorni scorsi. Il discorso è aperto, con Tudor che dalla Croazia incrocia le dita per la fumata bianca.

