Calciomercato Lazio | Kamada ha esercitato la clausola: dettagli e tempistiche

La Lazio e l'entourage del centrocampista giapponese sono pronti a incontrarsi per trovare l'intesa sul rinnovo di contratto.

AGGIORNAMENTO 18.50 - Kamada ha rassicurato la Lazio: la PEC per esercitare la clausola per il rinnovo è stata inviata. Il centrocampista resterà nella Capitale anche il prossimo anno e, a meno di rallentamenti imprevisti, già dalla giornata di domani potrebbe arrivare l'ufficialità del prolungamento del contratto.

AGGIORNAMENTO 29.05 15.30 - Come vi avevamo anticipato in esclusiva, è oggi il tanto atteso Kamada-day. A Formello in queste ore l'entourage del calciatore e la Lazio stanno limando gli ultimi dettagli, poi sarà tutto ufficiale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sarà la necessità di ristrutturare alcun contratto. Kamada ha deciso di venire incontro alla società. Il giocatore eserciterà la clausola che prevede un rinnovo alle stesse cifre del precedente accordo, permettendo alla Lazio di continuare a godere dei benefici del Decreto Crescita. Una disponibilità che potrebbe essere ripagata con l'aggiunta di alcuni bonus legati a risultati e prestazioni e che farebbero lievitare l'ingaggio del giapponese. Sul cancello di Formello è cubitale la scritta 'work in progress'. Dopo una lunga attesa la lieta conclusione sembrerebbe dietro l'angolo: la storia tra Kamada e la Lazio è destinata a continuare, non resta che attendere l'annuncio ufficiale che servirà anche a svelare cifre e ulteriori dettagli inerenti la nuova scadenza e l'inserimento di una possibile clausola rescissoria all'interno del contratto.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Daichi Kamada, è l’ora della verità. Domani, mercoledì, ci sarà un incontro tra la dirigenza biancoceleste e l’entourage del centrocampista per chiudere il rinnovo di contratto e mettere al sicuro una pedina che Tudor considera fondamentale per la nuova Lazio. Perché è vero che tra l’allenatore e Lotito c’è diversità di vedute su alcuni elementi della rosa, ma su Kamada c’è unanimità. Lotito e Fabiani, inoltre, blindando il giapponese sperano di mandare un segnale al tecnico, un modo per venire incontro al croato e allentare le tensioni delle ultime ore. Se basterà o meno, non è dato saperlo, ma la volontà della Lazio è quella di trovare l’intesa con Kamada. Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Lazio vuole trovare l’accordo con il giocatore e il suo staff, anche a costo di ristrutturare l’attuale contratto e quindi perdere i benefici relativi al Decreto Crescita. Lotito è dunque pronto a venire incontro a Kamada, alzando l’attuale stipendio da tre milioni netti, portando anche alla soglia dei quattro milioni e puntando così a una scadenza non annuale, ma quantomeno triennale. Il nuovo accordo, dunque, potrebbe avere scadenza a giugno 2027. La palla passerà poi a Kamada che ha un’offerta del Crystal Palace da 5 milioni annui a cui però non ha detto sì. Domani ci proverà la Lazio, con la convinzione di far scattare la fumata bianca.

