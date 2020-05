Lazio, André Anderson spera in un'occasione: "Fidati di Dio e avrai successo!" - FT

La Lazio suda a Formello, si prepara alla tanto sperata ripartenza della Serie A per concludere al meglio il campionato. A correre sui campi del centro di allenamento biancoceleste c'è anche André Anderson, che come tutti confida nella possibilità di ricominciare e in quella di avere una chance sul prato verde dell'Olimpico. Il brasiliano ha pubblicato un post su Instagram dopo la seduta di allenamento, scrivendo: "Fidati di Dio in tutto ciò che fai e i tuoi piani avranno successo. In avanti!". Avanti, dove tutti i tifosi laziali guardano in questo momento.