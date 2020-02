Lazio, Armini: "Nesta il mio idolo, Immobile un fenomeno. E Acerbi..."

LAZIO, ARMINI SOCIAL - Lazio-Bologna, in programma sabato, Nicolò Armini la guarderà con occhi diversi, pensando al suo esordio lo scorso 20 maggio 2019 allo stadio Olimpico. Quella fu la prima e per ora unica volta in cui il giovane difensore biancoceleste scese in campo con la prima squadra in campionato. L'emozione quel giorno fu molta, come lo stesso Armini ha confessato nelle sue storie di Instagram. Ma non solo: nelle stories ha spiegato come non veda l'ora di tornare sotto la Curva Nord, che il suo "idolo" è Nesta, che sono dieci anni che è alla Lazio e che Immobile è un "fenomeno". Ultime confessioni per Acerbi - "Mi dà molti consigli" - e Milinkovic, a detta di Armini il più forte con cui abbia mai giocato.

