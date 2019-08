Lazio, auguri argentini per Correa: il Papu Gomez ci mette il cuore - FOTO

E a pensare che l'ultimo dispiacere in ordine cronologico della propria carriera gliel'ha dato proprio il Tucu Correa. Ma il Papu Gomez non ci pensa più, ormai è acqua passata: la finale di Coppa Italia persa dalla sua Atalanta (di Correa il gol del 2-0 per la Lazio) non può assolutamente intaccare anni e anni di amicizia. Entrambi argentini, Correa e Gomez sono stati (e lo saranno ancora) compagni in nazionale albiceleste, instaurando un rapporto umano che va oltre le vicende calcistiche delle rispettive carriere. E allora come poteva il capitano dell'Atalanta non regalare un augurio al connazionale il giorno del suo compleanno? 25 candeline per Correa, che - oltre a essere stato festeggiato a più riprese su social dai compagni della Lazio - ha ricevuto tramite Instagram gli auguri speciali - con tanto di cuore - del Papu Gomez. Sul campo, invece, appuntamento al prossimo 20 ottobre, quando Lazio e Atalanta torneranno a sfidarsi in campionato.

Lazio, gli auguri dei biancocelesti per Correa

Calciomercato Lazio, Llorente è più di una possibilità

Clicca qui per tornare all'homepage del sito