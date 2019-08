Lazio, Correa spegne 25 candeline: gli auguri dei biancocelesti - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Non potevano mancare anche gli auguri di Milinkovic, che ha dedicato a Correa un cuore a seguito di un semplice: "Auguri bello mio!". Per la famiglia della Lazio oggi è giorno di festa.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - Anche Patric, Luis Alberto e l'ex biancoceleste Pedro Neto si sono aggiunti agli auguri social per il compleanno di Correa: in casa Lazio è tempo di festeggiamenti.

Oggi è il compleanno del Tucu Correa. Sono 25 le candeline da spegnere. Il gioiello biancoceleste ha conquistato il cuore dei tifosi, mostrando tutto il suo talento durante la scorsa stagione. In ritiro, si è imposto come migliore della squadra per rendimento e reti. Soprattutto, l'argentino si è pienamente inserito nel gruppo. Per il suo compleanno i compagni ci hanno tenuto a fare pubblicamente gli auguri al Tucu sui propri profili social. Immobile ha aperto le danze: "Buon compleanno fratellino!". Tra i due c'è molto feeling, non solo sul rettangolo verde. Lucas Leiva ha subito risposto al coro: "Felice compleanno fratello, ti voglio bene!". Insomma, soddisfazioni in campo e fuori: Correa è pronto ad aggredire una nuova stagione.

