Lazio, Bastos americano: "Yes we can". E chef Di Iorio commenta... - FT

LAZIO SOCIAL - Caicedo spara in porta il 3-1 della Lazio, si leva la maglia, corre ed esulta. Viene sommerso dall'abbraccio dei compagni, Bastos gli salta al collo davanti alla panchina della Juve: è un'immagine pazzesca, la Lazio che sorride e i bianconeri in ginocchio, il tutto raccolto nel post che il difensore angolano ha pubblicato su Instagram con tanto di "Yes we can". Oh sì, la Lazio può eccome e lo sottolinea con un commento lo chef Di Iorio: "Siiiii". La "i" allungata rafforza, ci sta.

