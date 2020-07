Lazio, Bastos sui social: "Arriveranno giorni migliori" - FOTO

Il suo errore ha di fatto aperto la strada al primo gol della Juventus. Le regole dei calci di rigori in questa stagione non perdonano e allora quel braccio largo di Bastos sulla linea ha costretto Orsato a fischiare il penalty per la squadra di Sarri. Un episodio sicuramente sfortunato quello che ieri ha colpito il difensore biancoceleste che però non si perde d'animo e sui social assicura: "Arriveranno giorni migliori".

