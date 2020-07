Diritti tv, settimana decisiva: Lotito spinge per il canale di Lega

La questione sui diritti tv per le gare di Serie A continua a dividere. Come riporta la rassegna di Radiosei, questa potrebbe essere la settimana decisiva. Entro la giornata di venerdì la Lega attende offerte da parte dei fondi interessati. Se il bando per il triennio 2021-2024, che sarà pubblicato a settembre, non garantirà i minimi richiesti la situazione potrebbe però essere stravolta. Le società, infatti, potrebbero spingere per la creazione del canale di Lega, una strada che il presidente della Lazio Lotito percorrerebbe volentieri. Il patron biancoceleste vorrebbe affidarsi a Wanda come partner tecnico, mentre altre squadre come Juventus, Inter, Roma, Milan e Torino non sarebbero d'accordo. Oggi a pranzo si terrà un incontro tra i vari presidenti, in attesa di importanti novità entro questa settimana.

