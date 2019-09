Lazio, Bastos vince con l'Angola ed esulta: "Continuiamo così" - FOTO

NAZIONALI, VINCE BASTOS CON L'ANGOLA - Esulta Bastos, lo fa in campo e sui social per la vittoria della sua Angola contro il Gambia nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Finisce 1-0 (decisivo il gol di Wilson Pinto Gaspar), vittoria di misura che dà tre punti alla squadra del difensore della Lazio. Che su Instagram ha sottolineato con post e storie l'unione e la forza del gruppo. "Grande lavoro di squadra, continuiamo a lottare per i nostri obiettivi", ha scritto Bastos.

Qualficazioni Euro 2020: Strakosha titolare, Milinkovic in panchina

Qualificazioni Euro 2020, assist Berisha col Kosovo

Torna alla Home Page