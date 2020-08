Lazio, benvenuto Andrea Inzaghi! Lo zio Pippo: "Già ti adoro"

LAZIO SOCIAL - Giornata speciale questa per Simone Inzaghi che ha festeggiato la nascita del terzo figlio. Dopo Tommaso (nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi) e Lorenzo, la moglie Gaia ha dato alla luce il piccolo Andrea. La coppia ha voluto ringraziare tutti con un post Instagram. Immediate sono arrivate le reazioni e tra le più belle c'è sicuramente quella di zio Pippo. Il tecnico del Benevento ha subito commentato il post della cognata scrivendo: "Complimenti, lo adoro già". Il mister dei campani ha poi dedicato una dedica speciale al nuovo arrivato: "Buona vita a te dolce Andrea! Che la tua famiglia sia per sempre il tuo nido e il tuo rifugio pieno d'amore...Siete stupendi". Un anno magico anche per l'ex Milan che ha vinto il campionato di Serie B con il record di punti ed è diventato zio per la terza volta.

