Lazio – Bologna, chi è stato il migliore in campo? Il sondaggio del club – FOTO

La venticinquesima giornata di Serie A si è conclusa molto bene per la Lazio di Sarri che ha portato a casa tre punti fondamentali per il percorso verso l’Europa. I biancocelesti hanno battuto il Bologna per 3 a 0 grazie alla rete di Immobile e alla doppietta di uno scatenato Zaccagni. Come di consueto la società tramite i canali social ufficiali ha lanciato il sondaggio per eleggere il migliore in campo. La scelta verte tra quattro giocatori, due sono senza dubbio Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. A questi si aggiungono Manuel Lazzari che ha servito l’ex Verona in occasione del terzo gol e Luis Alberto, autore dell’assist vincente per la seconda rete oltre ad aver incantato con le sue giocate. Scelta ardua che spetta ai tifosi, chiamati a esprimere la loro preferenza.

È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di #LazioBologna!

Vota il tuo preferito ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 14, 2022

