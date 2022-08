Lazio - Bologna, esordio e vittoria per Vecino: euforico sui social - FOTO

Ha sofferto e ha combattuto a denti stretti la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo una gara intensa contro il Bologna, incassa la prima vittoria stagionale. È stata una serata ricca di emozioni che sicuramente non dimenticheranno i nuovi arrivati che hanno avuto l'occasione di fare il loro esordio ufficiale con la maglia biancoceleste. Tra questi, c'è Matias Vecino. Il centrocampista è stato uno degli ultimi acquisti fatti dalla società e ieri è stato schierato in campo dal tecnico toscano a gara avviata, ha dato il suo contributo e non può che esserne orgoglioso. La prova è il suo post su Instagram, una carrellata di scatti del match accompagnati da un messaggio: "Grande reazione e prima vittoria".

