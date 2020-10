Lazio-Borussia, la società celebra la vittoria e il ritorno di Luiz Felipe: "Il numero perfetto" - FT

Tre. Come i moschettieri, come il numero perfetto. Lazio batte Borussia Dortmund 3-1 anche grazie al ritorno in campo del suo numero 3. Dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in amichevole con il Frosinone, Luiz Felipe ha continuato ad allenarsi, a lavorare duro per poter rientrare presto in campo. Lo ha fatto ieri, con una prestazione sontuosa, annullando Haaland per 51 minuti. Poi i crampi e la sostituzione, ma su questa vittoria c'è anche la firma di Luiz Felipe. La Lazio ha omaggiato il centrale brasiliano sui social con una sua foto e la scritta: "3, il numero perfetto".

⭐️3️⃣⭐️ IL NUMERO PERFETTO #CMonEagles 🦅 Pubblicato da S.S. Lazio su Mercoledì 21 ottobre 2020