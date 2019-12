Lazio, botta e risposta social tra il 'Papu' Gomez e Luis Alberto - FOTO

LAZIO SOCIAL - Il migliore di tutti, non c'è storia. Luis Alberto è il re degli assist, in Italia e in Europa. Anche contro la Juventus due palloni deliziosi per la testa di Luiz Felipe e il gol di Milinkovic, il secondo un cioccolatino che ha meritato anche il gesto di lucidare gli scarpini da parte di Sergej. Per il Mago arrivano apprezzamenti da tutti, anche il Papu Gomez ha speso due parole sui social per lo spagnolo: "Amico, non puoi continuare con questo ritmo. Sei on fire". Pronta la risposta di Luis, che se non segna molto almeno fa assist a volontà: "Fammi passare il pallone visto che la porta mi si è rimpicciolita. Un abbraccio fenomeno". Se questi sono i risultati, alla Lazio e Inzaghi va bene così. A segnare ci pensa qualcun altro.

