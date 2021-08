Lazio, buon compleanno Reina: gli auguri social di Immobile - FOTO

Giornata speciale in casa Lazio, oggi è il compleanno di Pepe Reina che compie 39 anni. L’estremo difensore diventato ormai essenziale per la squadra è anche un punto di riferimento per i suoi compagni sul campo e fuori, complice la sua grande esperienza professionale. Non potevano così mancare gli auguri del capitano Ciro Immobile che ha postato, tramite Instagram Story, una foto che li ritrae insieme. La dedica: “Grande persona e grande campione. Buon compleanno Pepote”

