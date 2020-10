Lazio, buon compleanno Sofian Kiyine: gli auguri della società - FOTO

Sofian Kiyine spegne 23 candeline. Il centrocampista marocchino fu acquistato dalla Lazio dal Chievo e girato in prestito alla Salernitana. Quest'anno è entrato a far parte dell'organico di Simone Inzaghi anche e soprattutto per la sua duttilità. La società capitolina gli ha fatto gli auguri tramite un post sui social network.

