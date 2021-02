Lazio - Cagliari, Reina: "Il modo migliore di festeggiare le mie 600 partite" - FT

Un record personale importante raggiunto da Pepe Reina questa sera. Il portiere della Lazio ha raggiunto quota 600 presenze in tutti i campionati in cui ha giocato e ha festeggiato al meglio con la vittoria della sua squadra sul Cagliari. "600 partite in Campionati. Non c’era un modo migliore per festeggiare che con questa bellissima ed importantissima vittoria!! Andiamo ragazzi. Non si molla!!" ha scritto lo spagnolo su Instagram.