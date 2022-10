Lazio, Cancellieri non molla: "A testa alta, sempre insieme"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Non sarà una serata storta a far crollare l'umore della Lazio. Ora più che mai la squadra non deve scoraggiarsi ma anzi, è necessario già orientare la mente verso le prossime importantissime sfide. A sostenerlo è anche Matteo Cancellieri che sul suo profilo Instagram ha pubblicato: "A testa alta,sempre insieme. Forza Lazio".