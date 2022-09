Lazio, Casale: "Volevamo cancellare, tornare noi stessi e..." - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

"Volevamo cancellare la notte danese, cambiare pagina, tornare noi stessi. Missione compiuta", queste le parole di Nicolò Casale al termine della partita contro la Cremonese. Il difensore della Lazio indica la via che i biancocelesti volevano seguire, dopo averla tracciata dopo la sconfitta contro il Midtjylland. La squadra di Maurizio Sarri si rialza e surclassa con un poker preziosissimo la Cremonese e il risultato sembra essere proprio quello che tanto ricercavano i biancocelesti. Quanto testimoniato da Casale ne è la conferma e tramite il proprio account Instagram ritrova la possibilità di dire la sua su quanto successo in Europa. E' un nuovo inizio per la Lazio, si riparte da oggi, la pausa per le nazionali servirà per il grande lavoro che aspetta al tecnico e a i suoi.