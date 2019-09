Lazio, Cataldi e la lazialità tramandata di padre in figlio... - FOTO

Danilo Cataldi è una delle creature di Simone Inzaghi. Il giovane centrocampista romano è cresciuto nelle giovanili della Lazio e, dopo vari prestiti in giro per l'Italia, è tornato alla base. Oggi la società punta su di lui e crede nelle sue potenzialità: tra Cataldi e la Lazio si è creato quel legame indissolubile, che va oltre al campo. Ieri, in occasione della partita contro il Genoa, Cataldi ha portato il suo bambino allo stadio: perché la lazialità è qualcosa che si tramanda sin dalla più tenera età, e il piccolo Tommaso sta già cominciando a capirlo. La foto postata dalla moglie del calciatore non ha bisogno di commenti.