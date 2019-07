Lazio, Cattelan e il paragone tra la maglia away e l'Inter - FOTO

NOTIZIE SS LAZIO - La Lazio ha chiuso ieri il ritiro di Auronzo di Cadore. Sotto le Tre Cime di Lavaredo è stata presentata anche la nuova maglia way per la prossima stagione. La tshirt bianca con le righe verticali celeste e blu ha ricevuto tanti complimenti tra i tifosi e apprezzamenti social. Proprio su Instagram, la rivista 433 ha lanciato un sondaggio per eleggere la migliore maglia da trasferta della Serie A. Insieme alla Lazio, ci sono in gare anche Milan, Napoli, Roma, Inter e Juventus. Tra i follower che stanno commentando emerge anche un commento di Alessandro Cattelan. Il conduttore di X-Factor ha scritto: "Fa più Inter la maglia della Lazio che quella dell’Inter stessa”. Paragoni a parte, il sondaggio va avanti. Quale sarà incoronata la regina dei social?