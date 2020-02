Lazio, Ciro Immobile diventa re nell'ultimo video de 'Gli Autogol' sul fantacalcio

25 gol in 22 partite di campionato. Ciro Immobile non solo sta battendo ogni record e trascinando la Lazio al ritorno in Champions League, ma contemporaneamente sta facendo la gioia di tutti i fantallenatori d’Italia che a fine estate hanno deciso di puntare sul bomber biancoceleste. Non sorprende allora che il bomber di Torre Annunziata sia il protagonista dell’ultimo video de ‘Gli Autogol’ dedicato all’asta di riparazione. In quali vesti? Quelle di un vero e proprio re, seduto sul trono a ricevere ricompense, soddisfare richieste o infliggere punizioni attraverso i suoi gol. Come la tripletta contro al prossimo turno promessa a un fantallenatore che lo ha abbandonato a inizio stagione. “Non avevo fatto abbastanza gol l’anno scorso per essere riconfermato?”, gli rimprovera ricordando i 15 centri dello scorso campionato. E anche chi ha Immobile non smette comunque di ‘piangere’ contro i suoi avversari. Perché “se piangi al fantacalcio sarà anche +3”, ma sei ha Ciro fare bonus è molto più probabile.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO