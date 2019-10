Lazio, compleanno di ricordi per Bergodi: "Quella maglia celeste nel cuore..." - FOTO

Il giorno del compleanno è sempre un'occasione di festa. Regali, amici, famiglia. Una giornata di gioia nella quale, però, spesso si intromette un pizzico di nostalgia. È il caso anche di Cristiano Bergodi, oggi neo 55enne: tecnico del Voluntari, in Romania ha fatto la sua fortuna come allenatore. Ma è in Italia - specialmente nella Lazio - che il braccianese ha corso e difeso la propria porta come difensore. Sette stagioni in biancoceleste, condite da 186 presenze, 4 gol e quella nostalgia che oggi ha fatto capolino nel giorno dei suoi 55 anni: “Non si vive di ricordi, ma quando son belli, son belli!” - scrive Bergodi su Facebook in risposta a un post di auguri che lo ritrae in azione nel derby di Roma - “Con quella maglia celeste nel cuore, (qui ndr) in un derby con Abel Balbo”. Per l'ex difensore è un compleanno di ricordi biancocelesti.

