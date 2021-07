Lazio, Correa e l’Argentina: “È un sentimento” - FOTO

Nell'attesa di fare chiarezza sul suo futuro, Joaquin Correa ricorda la sua estate magica con l'Argentina. L'attaccante della Lazio, al centro di continue voci di mercato con il forte interesse del PSG, ha pubblicato su Instagram una foto con la maglia della propria nazionale, campione del Sud America 2021 dopo aver battuto in finale il Brasile. El Tucu ha aggiunto: "È un sentimento". Ancora un periodo di vacanza a Miami per il numero 11 biancoceleste che poi tornerà nella Capitale per capire dove giocherà nella prossima stagione.