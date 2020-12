Lazio, Correa e la voglia di non mollare: "Forza Lazio sempre!" - FOTO

Gli impegni ravvicinati stanno sfiancando la Lazio sia fisicamente che mentalmente. I giocatori che sono costantemente in campo hanno poco tempo per recuperare, uno di questi è sicuramente Correa. L'argentino è diventato un punto fermo di Inzaghi e, nonostante la fatica, non vuole mollare proprio ora che gli impegni si stanno facendo sempre più decisivi. Dopo il pareggio di ieri, oggi l'attaccante ha scritto su Instagram: "Insieme! Forza Lazio sempre!". Questa carica deve muovere gli animi dei giocatori laziali a fare di più, a partire già da domenica quando si affronterà il Napoli in casa.