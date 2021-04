Lazio, Correa fa doppietta contro il Milan e si trasforma in "Uragano" - FT

Più che Tucu, Correa oggi è stato Taz, il Diavolo della Tazmania. Con la sua esplosività e velocità repentina l'argentino ha mandato in bambola la difesa del Milan. I suoi gol hanno portato la Lazio alla vittoria e la società lo ha celebrato sui social chiamandolo "Uragano", proprio come i cicloni che crea l'animaletto quando passa. Anche la Serie A si è complimentata con il Tucu via social. Oggi Correa è stato l'arma in più di Inzaghi, serviva la sue energia alla squadra per correre senza sosta verso la Champions League.