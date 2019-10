Lazio, Correa festeggia il rinnovo: "Con l'aquila sul petto!" - FOTO

Non sarà certo il rigore sbagliato a Bologna a cambiare la considerazione che l'ambiente Lazio ha per Correa. Ormai, il talento cristallino biancoceleste, è uno dei punti fermi di questa squadra. Tanto che la società ha deciso di ufficializzare proprio oggi il suo rinnovo di contratto: il Tucu sarà all'ombra del Colosseo almeno fino al 2024. Prolungato di un anno, quindi, il precedente accordo. I tifosi lo amano, Correa ha incantato molte volte con le sue giocate sopraffine. Deve solamente trovare lucidità davanti alla porta per fare il grande salto. D'altronde, vuole compiere questo step con la Lazio. E sui social lo ha sottolineato pubblicando la sua foto, con un bel 2024 sullo sfondo: "Con l'aquila sul petto! Grazie mille Lazio, grazie a tutti".

