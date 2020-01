Lazio, Correa promette: "Torno presto". Milinkovic: "Ti aspettiamo" - FOTO

Calato il sipario sul calciomercato, la massima attenzione torna al campo. Domenica la Lazio affronterà la Spal e dovrà fare a meno di Correa, costretto ai box per almeno due partite (Spal appunto e Verona), presumibilmente tre (Parma). Il Tucu però ha già iniziato il protocollo di riabilitazione e sul suo profilo Instagram ha ringraziato i tifosi biancocelesti per il sostegno, con una promessa: "Grazie per l’affetto. Grazie per i messaggi. Torno presto". Tra i commenti spicca quello di Milinkovic: "Ti aspettiamo tucumandante!".

