Lazio, Correa suona la carica in nazionale: "Vamos Argentina" - FOTO

È pronto ad aiutare i suoi compagni in nazionale, Joaquin Correa. In attesa di tornare a disposizione di Inzaghi, El Tucu si carica sui social, in vista dell'importante match di Qualificazione valido per i Mondiali, in programma domani sera alle 22.00 contro la Bolivia. L'argentino, che con l'Ecuador venerdì è rimasto in panchina, spera di poter contribuire nella prossima sfida. Su Instagram intanto, ha postato una storia dandosi la carica in vista proprio di questo impegno, scrivendo: "Vamos Argentina".

